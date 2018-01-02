أكد الامام السيد علي الخامنئي خلال لقائه حشدا من عائلات الشهداء في الدفاع المقدس ظهر اليوم بان العدو بات يتربص أكثر من اي وقت مضى بالشعب الايراني مستخدما جميع الوسائل للنيل منه.

وأكد الامام الخامنئي في اشارة للاحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد بان الاعداء تحالفوا للإضرار بإيران من خلال تسخيرهم الامكانيات المتوفرة تحت تصرفهم ومنها المال والسلاح والسياسة والاجهزة الامنية.

واعتبر الامام الخامنئي ان عزة وامن وتقدم الشعب الايراني مدينة لتضحيات الشهداء ، مشيراً الى الاحداث الاخيرة ومحاولة الاعداء الاضرار بالنظام الاسلامي. وقال ان ما يمنع العدو من تنفيذ عدائه هو وجود روح الشجاعة والتضحية والايمان لدى الشعب، لافتاً الى ان العدو يتحين الفرصة دوما للتغلغل للاضرار بالشعب الايراني.

وأعرب الامام السيد علي الخامنئي عن تقديره لعائلات الشهداء، مشيداً بتضحياتهم الثمينة التي قدموها للبلاد، مؤكداً أن شجاعة وايثار آباء وأمهات الشهداء لا تقل عن شجاعة أبنائهم الشهداء وفضلهم كبير على البلاد.

المصدر: وكالة مهر