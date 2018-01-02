هاجم قائد أركان الجيش الصهيوني غادي آيزنكوت صباح الثلاثاء “الجهات المطالبة بزيادة الهجمات على قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ عقب إعلان ترمب”، قائلًا إن “تلك الدعوات تفتقر للمسؤولية”.

وذكر آيزنكوت، خلال كلمة ألقاها بالمركز المتعدد في هرتسليا في الذكرى السنوية لوفاة قائد الأركان الأسبق “أمنون ليبكين شاحاك”، أن “قوة الردع تُختبر على مدار فترات طويلة، وليست أيامًا، كما أنها لا تُختبر عبر الصحافة العبرية”.

ورفض الاتهامات الموجهة إلى جيشه بعدم الرد على إطلاق الصواريخ من غزة، قائلا أن “الجيش يهاجم أهدافًا لحماس في القطاع بعد كل هجوم”.

وامتدح “قوة الردع” للجيش الصهيوني، مدللًا على ذلك بعدم إصابة أي إسرائيلي بعمليات من قطاع غزة على مدار ثلاث سنوات ونصف، وفق زعمه.

واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن حركة حماس “تسعى إلى نقل الصراع للضفة الغربية في هذه المرحلة”.

وكان وزير الحرب أفيغدور ليبرمان قال صباح اليوم إن بعض قادة المعارضة الإسرائيلية يسعون لتوريط الحكومة بحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: وكالة صفا