نفق 13 قردا إثر حريق كارثي اندلع في حديقة “وبورن سفاري”، الواقعة في قرية ريدغمنت ببريطانيا، وفق ما ذكره موقع “سكاي نيوز”.

وقال المتحدث باسم الحديقة إن الحريق اندلع في منزل باتاسي للقردة في الساعات الأولى من الثلاثاء، مشيرا إلى أن فريق الحديقة لم يتمكن من إنقاذ أي من هذه الحيوانات، وأصدرت الحديقة بيانا جاء فيه “حضر طاقم العمل ورجال المطافئ على عجل إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ القردة الـ13، والمعلومات الأولية تشير إلى أن الحيوانات الأخرى لم تتأثر، التحقيق جار في الحادث، بينما ستبقى الحديقة مفتوحة”.

من جهته، ذكر متحدث باسم رجال المطافئ “الحريق اندلع في حدود الثانية والنصف صباحا.. وجرى إبلاغنا من من طرف حراس الأمن الذين كانوا يقومون بجولة روتينية لمرافق الحديقة”.

المصدر: سكاي نيوز