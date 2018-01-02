لوح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين بوقف المساعدات الخارجية عن باكستان، متهما اسلام اباد بإيواء إرهابيين والكذب بهذا الشأن.

وقال ترامب في اول تغريدة له في 2018 “ان الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان اكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، في حين لم يعطونا سوى أكاذيب وخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء”. واضاف “يقدمون ملاذا آمنا للارهابيين الذين نتعقبهم في افغانستان بدون مساعدة تذكر، انتهى الامر!”.

واستدعت تصريحات ترامب ردا من اسلام اباد، وندد وزير الدفاع الباكستاني خورام داستجير خان بـ”الذم الأميركي” المتواصل. وكتب خان على تويتر أن باكستان “كحليف في مكافحة الارهاب وفرت بدون مقابل للولايات المتحدة اتصالات ارضية وجوية وقواعد عسكرية وتعاونا استخباراتيا ادى الى القضاء على (تنظيم) القاعدة خلال السنوات الـ16 الفائتة لكنهم (الولايات المتحدة) اعطونا في المقابل ذما وعدم ثقة”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاسبوع الماضي ان ادارة ترامب تدرس جديا وقف مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات المتأخرة اساسا لاسلام اباد بسبب عدم تشديدها الاجراءات ضد المجموعات الارهابية في باكستان.

وتدهورت العلاقات الاميركية الباكستانية خلال عهد ترامب الذي اعلن في آب/اغسطس ان “باكستان غالبا ما تقدم ملاذا آمنا للذين ينشرون الفوضى والعنف والارهاب”.

وكان ترامب لمح في وقت سابق الشهر الماضي الى احتمال وقف المساعدات نهائيا. وقال خلال اعلان استراتيجيته للامن القومي “نقدم دفعات ضخمة كل عام الى باكستان، يتعين عليهم مساعدتنا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية