تراجعت نسبة الجرائم في شكل واضح في مدن نيويورك وشيكاغو وواشنطن خلال 2017 رغم انها شهدت بعض الحوادث الدامية، وفق استطلاعات نشرتها الصحف المحلية في المدن الاميركية الثلاث.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان 330 جريمة متعمدة وقعت في نيويوك في 2017 مقابل 334 العام الفائت، وهذا العدد هو الادنى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ويشكل تراجعا كبيرا مقارنة ب2245 جريمة سجلت في 1990 وشكلت رقما قياسيا.

وفي شيكاغو التي كانت 2016 سنتها الاكثر دموية منذ عشرين عاما (754 جريمة) تراجع هذا الرقم في 2017 بنسبة 16 في المئة ووصل الى 650 جريمة وفق صحيفة شيكاغو تريبيون.

من جهتها، اوردت صحيفة واشنطن بوست ان منطقة واشنطن شهدت 250 جريمة في 2017 مقابل 300 في 2016، لكنها ذكرت بان العاصمة الفدرالية صدمت العام الفائت بجرائم ارتكبها مراهقون.

لكن هذا التراجع لا ينطبق على كل المدن الكبرى، ففي بالتيمور على الساحل الشرقي ارتفع عدد الجرائم الى 343 في 2017 بعدما كان 318 في 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية