أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الاثنين 01-01-2018

دمشق وريفها

• أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل أكثر من 29 مسلحاً من “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” و”فيلق الرحمن”، بنيران الجيش السوري عند أطراف مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق، خلال الـ 3 أيام الفائتة.

• استُشهد شخص وأُصيب 2 آخران، إثر سقوطِ 15 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية مصدرها المجموعات المسلحة، خلّفت أضراراً مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم، كما استهدفت المجموعات المسلحة بقذيفة هاون، حي التربة بمدينة جرمانا، ما أسفر عن إصابةِ امرأةٍ بجروح، بينما سقطت قذيفة هاون ثانية لم تنفجر في حي كرم حديد، هذا واستهدفت ذات المجموعات بـ 4 قذائف محيط ضاحية الإسكان في مخيم الوافدين، ما أدَّى إلى وقوعِ أضرارٍ مادية بالممتلكات. من جانبها، ردَّت وحدات من الجيش السوري على الاعتداءات، ووجّهت ضرباتٍ مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية، أسفرت عن تدمير عددٍ من منصّات إطلاق القذائف وإيقاعِ خسائرَ في صفوف المجموعات المسلحة.

• نشبت خلافاتٌ بين المجموعات المسلحة في بلدة ببيلا جنوب دمشق، اثرَ انقسامهم بين مؤيد للمصالحة مع الجيش السوري ومعارضٍ لها، على خلفية اجتماع مسؤولِ ملف المصالحة في البلدة مع أحد رجال الدين لإقناع مسلحي البلدة بعقدِ مصالحة مع الجيش السوري، ما تسبّب باندلاعِ اشتباكاتٍ بين المؤيدين للمصالحة من جهة و”جيش الأبابيل – الجيش الحر” و”جيش الإسلام” من جهة أخرى، عند الدوار الرئيسي للبلدة، تسببت بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين، إضافة لمقتل مسلحٍ من “جيش الأبابيل”، ومسلحٍ من المؤيدين، تزامن ذلك مع استنفارٍ المسلحين المؤيدين للمصالحة وخروجهم بتظاهرةٍ مؤيدة للجيش السوري وتوجّههم إلى حواجزه المحيطة في البلدة.

درعا وريفها

• قُتل أحد مسؤولي “فرقة الحمزة – الجيش الحر” وأُصيب مسؤولٌ آخر من “الفرقة”، إثر إطلاق النار عليهما من قِبل مسلّحين مجهولين بمدينة جاسم بريف درعا الشمالي الغربي.

• قال أحدُ مسؤولي “لواء الكرامة – الجيش الحر”، المدعو “زاهر عوير”، إنَّ 6 مسلحين من المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش قُتلوا وأُصيب 10 آخرون، جرّاء انفجار لغمٍ بهم زرعهُ مسلحو “الجيش الحر”، أثناء محاولتهم التسلّل لمواقعِ “الحر” في “تل عشترة” بريف درعا الغربي.

• انفجرت عبوَّةٌ ناسفة، زرعها مجهولون بسيارةٍ تابعةٍ لفصائل “الجيش الحر”، على الطريق الواصل بين قريتي “صماد” و “سمج” في ريف درعا الشرقي، دونَ ورودِ معلوماتٍ عن إصابات.

• قال مسؤول فصيل “لواء إنخل – الجيش الحر” المدعو “أبو عيسى الزامل”، “إنَّ الفصيل قام باقتحامِ بلدة سملين في ريف درعا الشمالي، بحثاً عن المدعو ياسر البديعة، أحد مسؤولي لواء حوران التابع للجيش الحر أيضاً، وذلك بسببِ قتله لأحد مسؤولي فصيل لواء إنخل، في وقتٍ سابق”. وأضاف “أبو عيسى” “أنَّهم طلبوا من سُكَّان البلدة مغادرتها لحين الإنتهاء من عملية البحث”. كما اندلعت اشتباكاتٌ بين الفصيلين في البلدة، على خلفيّة مقتلِ أحد مسؤولي “لواء إنخل”، بنيران مسلَّحي “لواء حوران”.

• دارت اشتباكاتٌ بين فصائل “الجيش الحر” من جهة، والمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش من جهةٍ ثانية، عند أطراف “حرش الجبيلية”، في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

دير الزور وريفها

• قُتلَ شخصٌ من أهالي بلدة أبو حردوب، في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، برصاص مسلَّحي “قسد”، بسبب عدم توقفه على نقطة تفتيش لهم، قُرب البلدة.

• قُتلَ شخصٌ وأُصيب 3 آخرون، بانفجار لغمٍ بهم، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

• أحصّت تنسيقيات المسلحين مقتل 355 مدنياً، بينهم 73 امرأةً و54 طفلاً، بغاراتِ “التحالف الدولي” على محافظة دير الزور، خلال عام 2017 الفائت.

• أُصيبَ 6 مسلحين من “قسد” إثر انفجار لغمٍ بهم قرب مقبرة بلدة أبو حمام في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها

• اعتقلت “قسد” شخصين في حي المشيرفة بمدينة الحسكة، لسوقهم للتجنيد الإجباري.

الرقة وريفها

• شنَّت “قسد” حملة اعتقالاتٍ في مخيَّم بلدة “عين عيسى” في ريف الرقة الشمالي، وذلك على خلفية استهدافِ مسلحٍ مجهول، أحد حواجزها على مدخل البلدة، أول يوم أمس.

• استولت “قسد” على ممتلكات المدنيين الغائبين عن مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

• أطلقت “قسد” سراح 26 مسلحاً من تنظيم داعش في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

حلب وريفها

• عُثر على جثةِ شخصٍ مقتولٍ بالرصاص، مجهول الهوية، قُرب بلدة تادف في ريف حلب الشمالي الشرقي.

• دارت اشتباكاتٌ عنيفة مساء أمس بين مسلَّحي “غرفة عمليات أهل الديار” وفصائل من “الجيش الحر” المدعومة تركياً من جهة، و”قسد” من جهةٍ ثانية، على محور قرية الشيخ عيسى، غرب مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، إثر شنِّ “قسد” هجوماً على المنطقة، كما وقعت اشتباكاتٌ مماثلة بين الطرفين، على محور مدينة اعزاز في الريف ذاته، وسط قصفٍ متبادلٍ بالقذائف الصاروخية، حسبما أعلن “النقيب” المنشق “أبو إبراهيم” مسؤول “غرفة عمليات أهل الديار – الجيش الحر”. كما تمكنت فصائل “الجيش الحر” من أسرِ مُسلّحٍ من “قسد” في قرية “الصيادة” غربي مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، خلال عملية تسلّل لمواقع “قسد”.

• استهدفت “قسد” بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، مدينة دارة عزة الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في ريف حلب الغربي.

• نشر الجيش التركي ليلة أمس، منظومة صواريخ الدفاع الجوي “HAWAk” مع معدات اتصال وأجهزة رادار، قرب مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، على الحدود مع مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة “وحدات الحماية الكردية”.

ادلب وريفها

• أُصيب الشابان حسن عبد الرزاق خضير (٣٠سنة)، ومؤيد جميل سطيح (٢٠سنة)، في بلدة الفوعة المحاصرة بريف ادلب الشمالي، جرّاء أعمال قنصٍ طالت البلدة من ناحية بنش المجاورة.

• أُصيبت امرأةٌ بجروح جرّاء انفجار عبوةٍ ناسفة زرعها مجهولون في قرية ترمانين بريف إدلب الشمالي الشرقي.

• أُصيب شخصٌ بجروح، إثر انفجار عبوَّة ناسفة، زرعها مجهولون بدراجةٍ نارية، وسط مدينة ادلب.

• أُصيب 3 مسلحين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام”، إثر انفجارِ سيارة مفخخة أمام السجن المركزي غرب مدينة إدلب.

• قامت “هيئة تحرير الشام” بملاحقة الباعة الجوالين في مدينة إدلب، وصادرت بضائعهم، دون معرفة الأسباب. من جهتهم، اجتمع أصحاب البضائع أمام “مبنى البلدية” التابع لـ “الهيئة” للمطالبة باسترداد بضائعهم.

• خرجت تظاهرة ضمَّت عدداً من المُدرسين في مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، أمام مبنى “مديرية تربية ادلب”، التابعة لـ “الائتلاف المعارض”، وذلك بسبب تأخّر رواتبهم لأكثر من 3 أشهر.

• قالت تنسيقيات المسلَّحين إنَّ “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، فرضت على “المعاهد التعليمية المتوسطة” في مدينة ادلب ضرورة التبعية لها، أو أنها ستقوم بإغلاقها. وأضافت التنسيقيات أنَّ “الإنقاذ” ستفصل العاملين في “وزارة التربية الحرة” التابعة لها، إن تقدم أبناؤهم لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية لدى وزارة التربية التابعة لـ الحكومة السورية اعتباراً من دورة 2018 – 2019.

حماه وريفها

• سقطت 14 قذيفة صاروخية وهاون على مدينة محردة والمحطة الحرارية في ريف حماه الشمالي الغربي، مصدرها المجموعات المسلحة، ما تسبّب بوقوعِ أضرارٍ مادية بالمبنى الإداري لمحطة توليد الكهرباء وبعض منازل المواطنين وممتلكاتهم. كما استهدف مسلحو “جبهة النصرة” المنتشرين في منطقة السطحيات في ريف السلمية الغربي، بـ 9 قذائف هاون منازل المواطنين في قرية “قبة الكردي” في ريف حماه الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي. من جهتها ردَّت وحدات من الجيش العربي السوري، بضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف، أسفرت عن تدمير عددٍ من منصّات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المسلحين.

حمص وريفها

• أصدر عددٌ من “الفعاليات المدنية” في مخيم الركبان في ريف حمص الجنوبي الشرقي، بالتعاون مع فصائل “الجيش الحر”، ما أسموه “نظام داخلي” للمنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل “الحر” المدعومة من “التحالف الدولي” قُرب معبر التنف. ويشمل “النظام” عدَّة بنود أهمها: تنظيم عملية الدخول والخروج من المخيم.

المشهد المحلي

• أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 1 للعام 2018، القاضي بتسمية كلّ من السادة العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع، محمد مازن علي يوسف وزيراً للصناعة، عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام.

• قال الدكتور عمار الأسد، نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري، إنَّ الخُطط الأمريكية فشلت، وهي الآن تحاول تنفيذ سيناريوهات بديلة للتغطية على انتصارات الجيش على الإرهاب. وكشف الأسد “أنَّ الجيش السوري كان اليوم يقاتل في شرق دير الزور، وهناك جيب لداعش شرق “الخابور” بعد البوكمال، تسيطر عليه القوات الأمريكية ويُعتقد أنَّ “أبو بكر البغدادي” زعيم داعش متواجد بها ويمارس حياته الطبيعية في تلك المنطقة وبحماية من القوات الأمريكية، فهم يخططون بالفعل والأمريكي هو رأس حربة لإسرائيل في المنطقة لضرب الجيش السوري”.

• علّق عضو مجلس الشعب السوري، الدكتور جمال الزعبي، على ما نشرته وكالة “سانا”، بشأن نقل مروحيات تابعة للجيش الأمريكي لعددٍ من الدواعش من محافظة دير الزور إلى محافظة الحسكة، بالقول، إنّه أمر معروف أنَّ الولايات المتحدة تحمي وترعى الدواعش، وأضاف أنَّه سبق للقوات الأمريكية أن أجلت قادة تنظيم داعش وعدداً من عناصره من العراق إلى الداخل السوري، أيام تحرير الموصل.

• أقام فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وقفة تضامنية بعنوان “القدس موعدنا” في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في جديدة عرطوز، وعبّر المشاركون خلالها عن استنكارهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، مؤكدين وقوفهم خلف الجيش العربي السوري في حربه ضدّ الإرهاب. وأوضح عضو قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث، محمد كبتولة، أنّ الوقفة تشكل رسالة للعالم مفادها أنَّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لسورية.

• أنهى فريق المياه والإصلاح في الهلال الأحمر العربي السوري، فرع حمص لصيانة الأجزاء المتضررة من شبكات الصرف الصحي، مشروع استبدال خط الصرف الصحي في شارعي “الحارث بن عبادة وحميدة بنت النعمان” في حي عكرمة في مدينة حمص، حيث بلغ طول الخطوط المستبدلة 785 متراً.

• شُكلت “غرفة عملياتٍ” مشتركة تضم كلاً من “هيئة تحرير الشام، حركة أحرار الشام، فيلق الشام، جيش النصر، جيش إدلب الحر، جيش العزة وحركة نور الدين الزنكي”، وذلك للتصدي للجيش السوري في ريفي حماه الشمالي الشرقي وإدلب الجنوبي الشرقي.

المشهد الدولي

• نوّه رئیس الجمهوریة الإسلامية الإيرانية، حسن روحانی، خلال اللقاء مع رؤساء اللجان التخصصیة في مجلس الشورى الإسلامي، بالإنجازات التي حققتها الجمهوریة الإسلامیة لتعزیز الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب في المنطقة، مصرحاً أنَّه “لا یشك أحد الیوم في الدور الكبیر والرئیسي الذي تبنَّته إیران في مكافحة الإرهاب”. وقال روحاني ، إنَّ الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تضطلع الیوم بدور إیجابي في كافة القضایا الدولیة، بما فیها السلام ومستقبل سوریا وتعزیز الإستقرار في العراق ولبنان والدفاع عن المظلومین.

• نشر موقع “هيئة البث الإسرائيلي”، تقييماً استراتيجياً أعدَّه معهد “أبحاث الأمن القومي”، أورد فيه أكثر 3 أخطار محدقة بإسرائيل في العام الحالي. ووفقاً للموقع، فإنَّ خطر نشوب حرب على الجبهة “الإسرائيلية” الشمالية، ضدّ ثلاث قوى أساسية وهي إيران، وحزب الله، والحكومة السورية، يُعدُّ أول التهديدات خطورة، موضحاً أنّ طهران تواصل تسليح منظمات تسير في فلكها وتدعمها مادياً تنشط على الحدود مع إسرائيل وكذلك بناء إيران قوة عسكرية على الأراضي السورية. واعتبر تقييم المعهد أنَّ وقوع مواجهة عسكرية مع حماس في قطاع غزة، يعتبر ثاني التهديدات الأخطر على “إسرائيل”. أما التهديد الثالث، فإنه يتعلق بتنظيم داعش الذي يقترب من الحدود مع “إسرائيل” رغم هزيمته في العراق وسوريا. وأشار المعهد إلى أنَّ “إسرائيل” لديها ورقة هامة تتمثل في قدرتها على زعزعة النظام واستقرار الوضع في سوريا.

المصدر: الاعلام الحربي