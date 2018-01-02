الجيش اليمني واللجان الشعبية يصدون زحفاً لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه تبة الدار الابيض في منطقة سوق الخميس بلحج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2018 - 02:26
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الجيش اليمني واللجان الشعبية يصدون زحفاً لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه تبة الدار الابيض في منطقة سوق الخميس بلحج
منذ 5 ساعة
1 January، 2018
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