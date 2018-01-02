السفارة الأمريكية في بغداد تقيد حركة موظفيها

أفادت السفارة الأمريكية في بغداد، بأنها فرضت قيودا على تنقل موظفيها هناك، بعد تقارير حول تهديدات تستهدف مسؤولي ومواطني الولايات المتحدة. وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في الإنترنت، إنها “على علم بالأنباء عن تهديدات تستهدف مسؤولي الحكومة الأمريكية وغيرهم من المدنيين بالاختطاف. وردا على ذلك، فرضت السفارة ...