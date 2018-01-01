استشهد 23 مواطنا يمنيا على الأقل اليوم الاثنين وجرح العشرات في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مديرية الجراحي في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على محطة وقود، وسوق شعبي، ومزرعة وسط مديرية الجراحي بالمحافظة.

من جهته أكد نائب مدير مكتب الصحة بالحديدة وليد العماد أن حصيلة الـ 23 شهيدا ليست نهائية وأن عدد الشهداء مرشح للزيادة، مشيرا إلى المراكز الصحية في المحافظة استقبلت حتى الآن 10 مصابين بجروح بليغة فيما لا يزال عشرات الجرحى في مكان القصف.

المصدر: المسيرة