الحديدة: استشهاد 3 مدنيين إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت الطريق العام بمديرية جبل راس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2018 - 14:25
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كوستاريكا: 12 قتيلا بينهم 10 أميركيين بتحطم طائرة سياحية شمال غرب البلاد
نيجيريا: مقتل 25 حطابا في هجوم مسلح لجماعة بوكو حرام في قرية شمال شرق البلاد
الأمم المتحدة تدعو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الى التقيد بالخروج من السلطة
الحديدة: استشهاد 3 مدنيين إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت الطريق العام بمديرية جبل راس
منذ 29 mins
1 January، 2018
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