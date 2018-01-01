أكدت الحكومة الفلسطينية على فظاعة وخطورة ما اقدم عليه حزب الليكود من التصويت على ضم المستوطنات في الضفة الى الكيان الصهيوني.

وشددت على ان ارض وطننا فلسطين وفي القلب منها عاصمتنا القدس العربية ظلت طوال تاريخها وما زالت عصية على الطامعين والمستعمرين، كما أكدت على ان شعبنا العربي الفلسطيني البطل لم ولن يتأخر يوما في الدفاع عن ارضه وحقوقه وتراب وطنه، بل هو في حالة دفاع وكفاح عادل ضد المشروع الاستعماري منذ اكثر من قرن من الزمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود على ان التصعيد الاحتلالي ضد ارضنا وشعبنا يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير.

وشدد على ان ما اقترفه حزب الليكود يسجل احدى ملامح هذه الخطورة ويشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما يسجل سخرية واستهتارا بالمنظومة الاممية برمتها.

المصدر: وكالة معاً