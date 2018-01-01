شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت 26 مواطنًا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم نائب في المجلس التشريعي.

ففي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ناصر عبد الجواد، بعد اقتحام منزله في بلدة دير بلوط قضاء المدينة.

وفي طولكرم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المدينة وضواحيها، شملت عددًا كبيرًا من المواطنين وتخللها مواجهات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابًا من بلدة عوريف جنوب المدينة الواقعة بشمال الضفة الغربية.

وفي العيسوية شرقي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال احد الشبان.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم العروب شمال المدينة، واستدعت مُصابًا لمراجعة مخابراتها.

واندلعت مواجهات خلال عملية الاقتحام، ورشق شبان جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

المصدر: وكالة صفا