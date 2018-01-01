فيما يلي ابرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الاحد في 31-12-2017.

ادلب وريفها:

ـ تابع الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم في ريف ادلب الجنوبي الشرقي وسيطروا على قرية “الخوين الكبير” شمال غرب قريتي “الجدوعية والسلومية” بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

من جهتها، اعترفت تنسيقيات المسلَّحين بهذه السيطرة.

ـ نفّذ الطيران الحربي السوري غارات كثيفة على مواقع “جبهة النصرة” في قرية “الخوين الكبير” بريف ادلب الجنوبي الشرقي، وحقّق إصاباتٍ مؤكدة.

ـ قُتل شخصٌ على أيدي مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي “حفسرجة وبيرة أرمناز” بريف إدلب الشمالي الغربي.

ـ أُصيبَ مسلحٌ من “هيئة تحرير الشام” إثرَ انفجارِ عبوةٍ ناسفة أثناء تفكّيكها بين منطقة “كفرلوسين” وقرية “قاح” بريف إدلب الشمالي.

ـ خرجت “تظاهرة” لطلابِ “جامعة حلب الحرة – حكومة الائتلاف المعارض”، في بلدة الدانا في ريف ادلب الشمالي، رفضاً لتدخل “حكومة الإنقاذ” المقرّبة من “هيئة تحرير الشام” بالشأن الداخلي لـ “الجامعة”.

دمشق وريفها:

ـ سقطت عدة قذائف صاروخية على ضاحية حرستا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.

درعا وريفها:

– سقطت عدّة قذائف صاروخية على أحياء “السحاري، السل والكاشف” بمدينة درعا، مصدرها المجموعات المسلّحة، في خرقٍ لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، شرق مخفر نوى في مدينة نوى في ريف درعا الشمالي الغربي.

ـ أمهلت فصائل “الجيش الحر” في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مسلّحي المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش، المتواجدة في المنطقة إلى 1_2_2018، للانشقاق عن المجموعات المرتبطة بالتنظيم وتسليم أنفسهم.

وتعهدت فصائل “الجيش الحر”، بعدم تسليم أي مسلّح من المجموعات “ممن تثبت براءته”، إلى أي جهة كانت “محلية أو دولية”.

وأشارت الفصائل إلى أنَّ البيان يطُبّق على جميع “الخلايا النائمة” وكل من تواصل مع المجموعات المرتبطة بالتنظيم أو من يتبع لهم في المنطقة الجنوبية.

ـ دارت اشتباكاتٌ بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش، على محور بلدة سحم الجولان في ريف درعا الغربي.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل وجُرِح العشرات من مُسلحي “قسد”، إثرَ استهدافِ تنظيم داعش تجمّعاً لهم بعملية انتحارية، قرب قرية البحرة شمال غرب مدينة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ عُثِر على شخصين من قرية “ابريهة” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، مقتولين بمناطق سيطرة “قسد” في بادية الشعيطات بالريف ذاته.

ـ أحصت تنسيقيات المسلحين مقتل 22 مدنياً، بينهم 7 نساء و4 أطفال، إثر قصف طائرات “التحالف الدولي” ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، خلال شهر كانون الأول الحالي.

ـ قُتل أحد المدنيين في بلدة السوسة في ريف دير الجنوبي الشرقي، جرّاء سقوط قذيفة على البلدة مصدرها “قسد”.

ـ ألقت “قسد” القبض على عددٍ من مسلحي تنظيم داعش في بلدة أبو حردوب في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قال “المرصد السوري المعارض” إنَّ أكثر من 40 مسلحاً من داعش سلَّموا أنفسهم لـ “قسد” في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، حيث قام مسلحو “قسد” بنقلهم باتجاه محافظة الحسكة عبر ريف دير الزور الشمالي.

الرقة وريفها:

ـ قُتل 3 أشخاص بينهم امرأة وطفلها، جرّاء انفجار عددٍ من الألغام الأرضية، من مخلّفات تنظيم داعش في مناطق متفرقة من مدينة الرقة.

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 60 مدنياً، بينهم 15 طفلاً وامرأة، نتيجة انفجار ألغامٍ بهم من مخلَّفات تنظيم داعش، في مدينة الرقة خلال الـ45 يوماً الماضية.

ـ قالت تنسيقيات المسلحين إنَّ النازحين في مخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي، الخاضع لسيطرة “قسد”، يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، نتيجة الإهمال ونقص المستلزمات الأساسية وخصوصاً مع دخول فصل الشتاء.

ـ صادرت “قسد” أحد المحلات مع محتوياته في شارع المعتز في مدينة الرقة، بحجّة أنَّ المحتويات الموجودة داخل المحل لتنظيم داعش.

ـ أعلنت “قسد” حظراً للتجوال داخل مدينة الرقة من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة صباحاً لأسبابٍ مجهولة، كما لوحظ انتشارٌ واسع لحواجزها في المدينة.

حلب وريفها:

ـ تحدثت تنسيقيات المسلحين عن ظهور مجموعةٍ تابعة لفصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي الشرقي، تُطلق على نفسها “خفافيش الليل”، مهمتها ملاحقة المسلحين المنتمين لتنظيم داعش والمتورطين بالاعتداء على فصائل “الجيش الحر”، على حد زعمها، وأشارت التنسيقيات الى أنَّ المجموعة قامت بتوزيع منشورات في شوارع مدينة الباب، تتوعد فيها بتصفية أي مسلح منتمي لتنظيم داعش أو ممن اعتدى على فصائل “الحر”.

يُذكر أنّه عُثر على جثث 4 أشخاص يوم أمس خلف كراج مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، تمّت تصفيتهم من قِبل “خفافيش الليل” بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

– اعتقل الجيش التركي خلال الأسبوع الماضي 45 مدنياً كردياً في المناطق التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

ونقلت مواقع كردية عن “مصدر” في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، قوله، إنَّ الجيش التركي يُجبر المدنيين في المنطقة للانضمام إلى ما يُسمى “الشرطة والأمن الوطني العام” التي شكلها في الآونة الأخيرة، ويتهم من يرفض الانضمام بالتعامل مع “قسد”.

ـ فكَّكَ “لواء الشمال – الجيش الحر” عدداً من الألغام، زرعها مجهولون على طريق بلدة تادف في ريف حلب الشمالي الشرقي.

حمص وريفها:

ـ أُصيب عددٌ من المواطنين إثر استهداف المجموعات المسلحة لطريق سلمية – حمص.

حماة وريفها:

ـ صدَّ الجيشُ السوري هجوماً لمسلحي “جبهة النصرة” باتجاهِ نقاطه في محيط منطقة خنيفس على طريق “السلمية – حمص” بريف حماه الجنوبي الشرقي، وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

ـ استُشهد أحد المدنيين إثر انفجار لغم من مخلّفات تنظيم داعش بالريف الشرقي لمدينة السلمية، في ريف حماه الشرقي.

اللاذقية وريفها:

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 8 مسلحين بينهم مسؤول في “هيئة تحرير الشام” ليبي الجنسية، بنيران الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: الاعلام الحربي