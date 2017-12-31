قتل 15 شخصا على الاقل واصيب 14 آخرون بجروح عندما فجر انتحاري سترته الناسفة خلال مراسم تشييع في شرق افغانستان الاحد، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأكد المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار عطاء الله خوجياني حيث وقع الاعتداء ومدير الصحة في الولاية نجيب كماوال هذه الحصيلة الجديدة، بعدما كان أفيد في وقت سابق عن سقوط ستة قتلى ثم 12 قتيلا.

وقال خوجياني إن “جميع الضحايا مدنيون” مشيرا إلى أن الاعتداء وقع قرابة الساعة 13.30 (19.00 ت غ) خلال تشييع الحاكم السابق لمنطقة حسكة مينا والذي توفي لاسباب طبيعية.

لم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء الذي يأتي بعد ثلاثة ايام على هجوم انتحاري استهدف مركزا ثقافيا في كابول واوقع 41 قتيلا و84 جريحا.

وولاية نانغرهار على الحدود مع باكستان في شرق البلاد هي معقل لتنظيم داعش الذي تبنى اعتداء الخميس في العاصمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية