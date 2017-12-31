دخل الحظر الشامل لتجارة العاج حيز التطبيق الاحد في الصين التي كانت الوجهة الاولى للمهربين.

واعلنت وزارة الغابات على حسابها ويبو “ابتداء من اليوم بات مخالفا للقانون شراء وبيع العاج ومنتجات العاج في الاسواق والمتاجر ولدى التجار”.

واضافت “اعتبارا من الآن، اذا ما قال لكم تاجر انه بائع عاج بترخيص من الدولة فإنه يخدعكم وينتهك القانون عن سابق تصور وتصميم”.

وأوضحت الوزارة ان الحظر يشمل ايضا التجارة الالكترونية والهدايا التذكارية التي يتم شراؤها في الخارج.

واكدت وكالة انباء الصين الجديدة ان حظرا جزئيا لتجارة العاج ادى حتى الان الى تراجع بنسبة 80% للمصنوعات العاجية التي تدخل البلاد، واضافت ان اسعار العاج الخام في الصين تراجعت ايضا بنسبة 65%، وكان الحظر الشامل اعلن في اواخر 2016.

وكانت وكالة انباء الصين الجديدة ذكرت في اذار/مارس ان 67 مشغلا ومتجرا متورطا في تجارة العاج قد أقفل، اما المشاغل والمتاجر الـ 105 الاخرى فمن المفترض ان تقفل الاحد.

وكانت بكين قررت في اذار/مارس 2016 تمديد حظر استيراد العاج ومشتقاته التي كان مسموحا بها قبل 1975.

والعاج مطلوب جدا في الصين حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 1050يورو، باعتباره رمز الى مستوى اجتماعي راق، ويؤدي الطلب القوي للبلاد الى قتل عشرات الالاف من الفيلة الافريقية سنويا.

واعلن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ان الصيد غير المشروع للفيلة ادى خلال عشر سنوات الى تراجع اعدادها بـ 110 الفا حتى بلغ الان 415 الف فيل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية