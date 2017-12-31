سلاح الجو السوري ينفذ غارات كثيفة على مواقع “جبهة النصرة” في قرية “الخوين الكبير” بريف ادلب الجنوبي الشرقي، ويحقق إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2017 - 14:20
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سلاح الجو السوري ينفذ غارات كثيفة على مواقع “جبهة النصرة” في قرية “الخوين الكبير” بريف ادلب الجنوبي الشرقي، ويحقق إصابات مؤكدة
منذ 1 ساعة
31 December، 2017
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