أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة عصابة سرقة دراجات نارية، تتألف من الفلسطينيين (رواد. م) و (أحمد.أ)، واللبناني (هشام.غ). وبالتحقيق معهم إعترف المدعو رواد بسرقة 24 دراجة نارية من مدينة صور وضواحيها، وبأنه باعها لكل من أحمد وهشام المذكورين أعلاه.

بناء على إشارة المحامي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي ماهر الزين، تدعو المديرية العامة لأمن الدولة المواطنين الذين سرقت دراجتهم الحضور الى مكتب صور التابع لمديرية الجنوب الإقليمية، أو الإتصال على الرقم 741587/07، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام