اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه”منتصف ليل 29-30/12/2017 ونتيجة للتعاون والتنسيق بين عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية وعناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، تم توقيف كل من:

_ د. م. (مواليد العام 1993/سورية)

_ م. م. (مواليد العام 1974/لبناني)

_ م. س. (مواليد العام 1997 لبناني)

_ إ. م. (مواليد العام 2000 /سوري)

لحيازتهم كمية من المخدرات. كانت الموقوفة الأولى تخفي كمية منها في ملابسها الداخلية، وباقي المخدرات تم العثور عليها في داخل سيارة الفان التي كانوا على متنها، ومجموعها حوالى 100/ غ. من مادة حشيشة الكيف و/5/ غ. من مادة الكوكايين و/38/ حبة مخدرة، موضبة ومعدة للترويج.

كما أوقف الحاجز المذكور، بالتاريخ نفسه:

_ م. م. (مواليد العام 1993/لبناني)

_ ع. م. (مواليد العام 1996لبناني)

وضبط في داخل السيارة التي كانا على متنها، مظروف في داخله حوالى /2/ غ.

من مادة الكوكايين.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام