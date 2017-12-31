أعلن المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا أنه خلال العام 2017 أنجزت مهمة إعادة تأهيل المرافق الأساسية للبنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية في البلاد.

وقال المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية والذي يتخذ قاعدة حميميم الجوية مقرا له، في بيان صدر اليوم السبت: “بفضل العمل المشترك بين مركز المصالحة والسلطات المحلية في محافظات سوريا، أعيد تأهيل المرافق الأساسية للبنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية، ومن بينها 88 مؤسسة طبية و178 مدرسة و35 روضة أطفال و152 منشأة لإمدادات المياه والطاقة”.

وأشار المركز إلى أنه أَنجز قرابة ألف وثلاثمئة عملية إنسانية في سوريا منذ بداية العام 2017، حيث تم نقل أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية التي شملت الأغذية والأدوية والمستلزمات المنزلية والصحية وغيرها، إلى السوريين.

المصدر: روسيا اليوم