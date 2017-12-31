ما يسمى “هيئة تحرير الشام” تقر بمقتل أحد مسؤوليها المدعو “سفيان الليبي” بنيران الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2017 - 03:16
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المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم يبحث مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد اوضاع المخيمات
الجيش اللبناني: طائرة استطلاع للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء من فوق رميش ونفذت طيرانا دائريا فوق الجنوب والبقاع الغربي
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روسيا: الاجهزة الامنية تعتقل المدبر والمنفذ المباشر لتفجير عبوة يدوية الصنع داخل متجر في سان بطرسبورغ خلال عملية خاصة
ما يسمى “هيئة تحرير الشام” تقر بمقتل أحد مسؤوليها المدعو “سفيان الليبي” بنيران الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي
منذ 6 ساعة
30 December، 2017
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