ضرب تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته وقنص جندين سعوديين في عسير وجيزان (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2017 - 02:03
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ضرب تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته وقنص جندين سعوديين في عسير وجيزان (المسيرة)
منذ 1 ساعة
30 December، 2017
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