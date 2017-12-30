دعت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، المستوطنين في المستوطنات الواقعة في غلاف غزة الى وقف عنجهية حكومتهم.

وقالت الكتائب في صور وزعها المكتب الإعلامي مكتوبة باللغة العبرية:”صافرات الإنذار التي تشتكون منها ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه إذا لم توقفوا عنجهية الحكومة”.

وضُمنت الصورة براجمة صواريخ وخريطة للمدن والمستوطنات الصهيونية التي تصلها صواريخ القسام .

وكانت كتائب القسام نشرت صباح اليوم صورة كبيرة في شوارع غزة، لاحد الجنود الاسرائيليين المأسورين في قطاع غزة منذ الحرب على القطاع في العام 2014.

وكتبت القسام على الصورة باللغتين العربية والعبرية “هذا الاسير لن يرى الحرية ابداً طالما ابطالنا لا يرون الحرية والنور”.

المصدر: وكالة معاً