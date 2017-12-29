إليك مجموعة من الأغذية والمشروبات التي ننصحك بتناولها بعد تناول وجبة أو مشروبات غير صحية:

من منا لما يشعر بتأنيب الضمير بعد الإفراط في تناول وجبة دسمة أو تناول مشروبات أو مأكولات غير صحية!

الأعياد والعطل وغيرها من المناسبات قد تجعلنا عرضة لتناول الوجبات والمشروبات الغير صحية، دعنا نعرفك على كيفية التخلص من سلبياتها ببعض المشروبات أو المأكولات:

1- الزبادي والتوت: وجبة الزبادي والتوت هي وجبة صحية وخفيفة وتعزز عملية الهضم، تناول هكذا وجبة يساهم بإمدادك بمادة البروبيوتيك التي تساعد على تعزيز صحة الامعاء وحمايتها من الإلتهاب الناتج عن تناول السكريات و.

2- الشاي الأخضر: إذا كنت بحاجة إلى دفعة من الطاقة عليك ببعض الشاي الأخضر. هذا المشروب غني بالمواد المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد على منع تلف الخلايا الناجم. كما وبحسب بعض الدراسات فإن تناول الشاي الأخضر يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم ويقلل الشهية مما يساهم في تقليل الإقبال على تناول الحلويات والكحول.

3- المياه: بعد تناول اي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، احرص على أن تشرب المياه. الحفاظ على رطوبة الجسم هو المفتاح للتخلص من الأثار السلبية للكافيين، وخاصة بعد الإفراط في استهلاكه. ستساعد المياه على التخلص من السموم، وتعزز عملية الهضم، وتعمل على مكافحة النفخة والغازات.

4- الزنجبيل أو النعناع الشاي: إذا كنت تشعر بالانتفاخ الشديد، أو تعاني من عسر الهضم، فعليك بتناول شاي الزنجبيل أو شاي النعناع. يعتبر شاي الزنجبيل وشاي النعناع من المشروبات المهدئة التي تعمل كمضاد للتشنج، فهي تساعد على استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي والتخلص من الغازات والتلبكات العوية والالام.

5- الموز: في حال أفرط في تناول الكحول، فسوف تحتاج إلى استعادة المعادن المفقودة نتيجة للجفاف، بما في ذلك البوتاسيوم، والتي توجد في بعض الأطعمة مثل الموز وماء جوز الهند والبطاطا، وتساعد هذه الأطعمة في السيطرة على ضغط الدم. ويساعد البوتاسيوم أيضاً في مكافحة اثار تناول الكثير من الصوديوم والملح، مثل انحباس السوائل في الجسم.

6- البيض مع الخضار: يعتبر البيض مصدر عالي بالبروتين ويحتوي على السيستين الحمض الأميني الذي يعمل على كسر السموم الناتجة عن الكحول (الأسيتالديهيد- Acetaldehyde)، ليتم التخلص منها من خلال البول.

الخضار الغنية بالألياف مثل السبانخ والطماطم تساعدك في التخلص من النفخة وتعزيز عملية الهضم، وبإضافتها للبيض فأنت تقلل من بطئ عملية الهضم له وتسرع مروره في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي تقلل من مشكلة النفخة والغازات.

7- دقيق الشوفان: إذا كنت مضطراً لتناول إحدى الوجبات السريعة، فننصحك باختيار خبز الشوفان إلى جانبها. فهي مصدر غني بالألياف الصحية ويساعد على الشعور بالشبع وتسهيل الهضم وتعزيزه وتقلل من الكمية المتناولة من الوجبات السريعة والغير صحية.

8- الفواكه الغنية بالماء: الشمام، الجريب فروت، البرتقال، الخوخ، والتوت، كلها فواكه غنية بالمياه والعناصر وتساعدك على ترطيب الجسم واستعادة الفيتامينات والمعادن والتخلص من السموم، كما أنها غنية بالألياف التي تساعد في تعزيز عملية الهضم.

المصدر: ويب طب