مسيرة لحركة حماس في قطاع غزّة نصرة للقدس وتنديدا بالاحتلال الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2017 - 14:00
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نيجيريا: 6 ضحايا على الاقل بتفجير انتحاري في سوق مدينة اماروا بولاية بورنو شمال شرق البلاد
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مسيرة لحركة حماس في قطاع غزّة نصرة للقدس وتنديدا بالاحتلال الصهيوني
منذ 24 mins
29 December، 2017
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مسيرة لحركة حماس في قطاع غزة نصرة للقدس وتنديداً بالاحتلال الصهيوني
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