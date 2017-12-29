قذف بركان سينابونغ على جزيرة سومطرة الإندونيسية النيران وأعمدة من الرماد الحارق عاليا في السماء خلال الأسبوع الحالي، في أقوى ثوران بركاني هذه السنة، على ما أفاد مسؤول محلي الجمعة.

وقد تأثر آلاف السكان في المنطقة بانبعاثات الرماد والدخان إلا أن أحدا لم يصب إصابة خطرة، إذ تم إخلاء منطقة الخطر، وفق ما قال ناطق باسم وكالة إدارة الكوارث الطبيعية ستوبو بروو نغروهو، وأوضح أن ثوران الأربعاء “هو أكبر ثوران هذه السنة نظرا إلى حمم الصخر الفتاتي وانتشار الرماد على السطح” ما قضى على محاصيل مئات المزارعين.

والجمعة، تصاعد من البركان أيضا عمود من الرماد الحارق على ارتفاع 4 كيلومترات في الجو.

وكان سينابونغ عرف ثورانا طويلا العام 2013 بعدما رقد لمدة 400 سنة، وهو من بين 129 بركانا نشطا في إندونيسيا الواقعة على “حزام النار” وهو اصطفاف لبراكين محاذية للمحيط الهادئ.

وعرف البركان الأنشط في البلاد وهو ميرابي الواقع على جزيرة جاوا على ارتفاع 2900 متر منذ العام 2010 ثورانا متكررا أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصا.

المصدر: سكاي نيوز