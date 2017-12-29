بلغت أسعار الذهب، الجمعة، أعلى مستوى في شهر واتجهت إلى أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بدعم من انخفاض الدولار والإقبال على شراء الأصول، التي تنطوي على ملاذ آمن.

وارتفع الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1295.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر عند 1296.26 دولار للأوقية، وفقا لوكالة “رويترز”.

ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأميركية الآجلة عند 1297.50 دولار للأوقية.

وربح المعدن أكثر من 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع في المعاملات الفورية ليتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي وزاد أكثر من 12 بالمئة خلال العام.

ومؤشر الدولار منخفض بأكثر من 9 بالمئة هذا العام ويتجه صوب أكبر خسارة سنوية منذ عام 2003.

وساعد هذا الذهب على الصعود أكثر من 5 بالمئة من أدنى مستوى في نحو 5 سنوات سجله في منتصف ديسمبر عندما بلغ 1235.92 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تصدر البلاديوم قائمة الأفضل أداء هذا العام، حيث ارتفع أكثر من 57 بالمئة بسبب قوة الطلب من شركات إنتاج السيارات ونقص الإنتاج.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1067.58 دولار للأوقية الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ فبراير 2001 في الجلسة السابقة عند 1072 دولارا للأوقية.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.83 دولارللأوقية، الجمعة، وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من شهر الخميس عند 16.88 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 926دولارا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع في الجلسة السابقة عند 927.50 دولار للأوقية.

المصدر: سكاي نيوز