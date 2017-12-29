أكد العلامة الشيخ عفيف النابلسي، في خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة الزهراء في صيدا، ان “لا مكان بعد اليوم للتعويل على وعود عربية”، وقال “وعد العرب الفلسطينيين بعد احتلال الصهاينة لبلدهم عام 1948 باسترداد فلسطين سريعا. وعبرت الأيام دون أن يحصل شيء من هذا على الإطلاق”. وأكد ان “الأمل الوحيد المتبقي هو في المقاومة، مقاومة هؤلاء الشباب الأبطال الذين يحملون الحجارة والسكاكين، هؤلاء المقاومين المخلصين الذين دحروا المحتلين الصهاينة من لبنان ودحروا الإرهاب من سوريا والعراق. هذه المجموعة من الأحرار والشرفاء هم أمل الأمة وغدها، أما الأنظمة فلا يأتي من ورائها إلا السراب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام