بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي وزير الدفاع، محمد بن سلمان، الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان أصدره مساء الخميس، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من بن سلمان، تم خلاله “بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية الوثيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات”.

وأضاف راضي أن الجانبين تطرقا إلى “التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، والجهود المشتركة التي تبذلها البلدان لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون المكثف بينهما على كافة المستويات”.

المصدر: وكالات