أعلنت الولايات المتحدة إدانتها للهجوم الذي نفذه مسلحون، الخميس، على مواقع قوات الأمن المصرية في مدينة العريش شمال سيناء، مؤكدة دعمها القوي لمصر.

وقالت السفارة الأمريكية لدى العاصمة المصرية القاهرة، في بيان نشرته، مساء الخميس، على حسابها في موقع “فيسبوك”، إنها “تدين الهجمات التي وقعت مساء اليوم وأسفرت عن مصرع عدد من الجنود في العريش”، مضيفة “تتقدم ببالغ تعازيها لأسر وعائلات الضحايا”.

وشددت السفارة في بيانها على أن “الولايات المتحدة تقف بقوة مع مصر في حربها ضد هذه الهجمات الإرهابية الجبانة”.

وأعلن الجيش المصري، في وقت سابق من اليوم، القضاء مقتل 6 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في عربة للجيش.

وأوضح الجيش في بيان أنه “انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية”، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط 5 جنود آخرين”.

المصدر: وكالات