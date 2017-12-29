أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) القضاء على أربعة من مسلحي حركة “الشباب” الارهابية بغارة جوية نفذها الطيران الأمريكي.

وأشار بيان صدر عن القيادة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، وأن الضربة الجوية استهدفت، يوم الأربعاء الماضي، مجموعة من المسلحين وعربة لهم، على مسافة تناهز 25 كيلومتر غربي العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكر البيان أن العملية أسفرت عن “مقتل 4 إرهابيين وتدمير العربة المفخخة التي كان المسلحون يخططون لتفجيرها في مقديشو”.

وأكدت القيادة أن الولايات المتحدة ستواصل “التصدي للتهديدات الإرهابية”.

المصدر: وكالات