أعلنت “قوات شرق ليبيا”، الخميس، أنها انتزعت السيطرة بالكامل على بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، من قبضة “الإرهابيين”.

وقال اللواء ونيس بوخمادة، قائد الغرفة الأمنية المركزية في قوات الجيش الوطني الليبي (التابع للمشير خليفة حفتر)، لـ”رويترز”، إن قوات الجيش تسيطر الآن بالكامل على منطقة خريبيش، آخر معاقل الإرهابيين في المدينة.

وفي تصريحات صحفية أخرى، قال بوخمادة “وعدنا أهالي مدينة بنغازي العتيدة بتطهيرها من الإرهاب والتطرف ووفينا بوعودنا”. وأضاف أن الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى “ستعمل على ضبط وحفظ الأمن، وستتعامل مع الخارجين عن القانون والخلايا النائمة بقوة القانون”.

المصدر: وكالات