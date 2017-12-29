أفادت وزارة الدفاع الروسية بإجلاء 44 جريحا من الغوطة الشرقية في دمشق، وإيصال مساعدات إنسانية إلى سكان أرياف دمشق وحلب ودرعا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن 4 أطنان من المساعدات الإنسانية أوصلت إلى ريفي حلب ودمشق، فيما تم تقديم مساعدة طبية لـ124 محتاجا.

وأضاف البيان أن حوالي 100 طن من المساعدات الإنسانية الأممية أوصلت إلى ريف درعا أثناء الفترة نفسها.

وتابع البيان أن الهلال الأحمر السوري أجلى 44 مصابا من الغوطة الشرقية إلى مستشفيات دمشق لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أن 459 سوريا عادوا إلى منازلهم خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 33 في ريف حلب، و23 في حمص، و403 في دير الزور.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية