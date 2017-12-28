ستنهي كولومبيا العام الجاري مع أدنى معدل من جرائم القتل تسجله في خلال أربعة عقود، في وقت تسعى السلطات إلى احتواء النزاع المسلح مع مليشيات اليسار المتطرف الذي يمزق البلاد منذ أكثر من نصف قرن، حسب الحكومة.

وقد سجلت كولومبيا التي تعد أكبر منتج عالمي للكوكايين في العالم «أقل بقليل من 11 ألف جريمة قتل» سنة 2017 حسب ما صرح وزير الدفاع لويس كارلوس فييخاس.

وأكد أن «هذه السنة ستبقى في التأريخ باعتبارها الأكثر أمنا في خلال أربعة عقود».

وكان معهد الطب الشرعي الذي لم يصدر بعد تقريره السنوي قد كشف عن 11532 جريمة قتل سنة 2016.

وحتى عام 2015 كانت كولومبيا تعد ثالث بلد يسجل أكبر عدد من جرائم القتل في أمريكا اللاتينية بعد فنزويلا (57.1) والبرازيل (26.7) في مقابل معدل عالمي يوازي 5.3 حسب البنك الدولي.

وقد قدمت الحكومة هذه الحصيلة في نهاية سنة ألقت فيها حركة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) السلاح وتحولت إلى حزب سياسي عملا باتفاق السلاح المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وذكر وزير الدفاع أن كولومبيا كانت تسجل حتى 25 ألف جريمة قتل في السنة خلال العقد الماضي بسبب النزاع الداخلي. أما اليوم، فغالبية عمليات القتل ناجمة عن شجارات فتاكة. وتراجعت جرائم القتل خصوصا في بوغوتا حيث بلغ معدلها 14.2.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية