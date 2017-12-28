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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 28 2017 - 01:52
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الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية "ام حارتين" وتلة "طويلة الرحمن" بريف حماه بعد مواجهات مع مسلحي "جبهة النصرة"
مقتل عدد من الارهابيين خلال محاولة تسلل الى احدى نقاط الجيش السوري من اتجاه البانة بريف حماه الشمالي
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الخارجية السورية: الرئيس التركي يواصل محاولات تضليل الرأي العام لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري
الخارجية السورية: رجب طيب اردوغان قدم الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الارهابية المسلحة في سوريا
محاكم النظام البحريني تسقط الجنسية عن 11 مواطناً بحرينيا وتحكم على 10 منهم بالسجن المؤبد وشخص بالسجن 10 سنوات
اصابة 9 أشخاص بجروح وإجلاء أكثر من 50 اثر انفجار متجر بمدينة سان بطرسبورغ الروسيّة
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مشروع استيطاني في القدس هديةً للرئيس الأميركي دونالد ترامب
منذ 3 ساعة
27 December، 2017
تقارير مصورة
مشروع استيطاني في القدس هديةً للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
المصدر:
قناة المنار
القدس
كيان الاحتلال
مشروع استيطاني
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