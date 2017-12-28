فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الاربعاء في 27-12-2017.

حماه وريفها:

ـ واصل الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم في ريف حماه الشمالي الشرقي وسيطروا على قرية “أم حارتين” شمال قرية “قبيبات ابو الهدى” وتلة “طويلة الرحمن” شرق “أم حارتين”، بعد مواجهاتٍ مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

من جهتها، اعترفت تنسيقيات المسلحين بسيطرة الجيش السوري على قرية “أم حارتين” وتلة “طويلة الرحمن” في ريف حماه الشمالي الشرقي.

ـ قضى الجيش السوري على مجموعةٍ مسلحة حاولت التسلّل إلى إحدى نقاط الجيش من اتجاه البانة بريف حماة الشمالي، وعُرف من القتلى متزعم مجموعة مسلحة يدعى “ديبو عبد الرحمن عثمان العنبري”.

ـ استهدفت المجموعات المسلحة مدينة سلحب في ريف حماه الشمالي الغربي بعددٍ من القذائف الصاروخية.

ـ قُتل أحد المسؤولين العسكريين في “حركة أحرار الشام” المدعو “إبراهيم الدياب” الملقب بـ “أبو خالد”، بنيران الجيش السوري على جبهة قرية أم حارتين في ريف حماه الشمالي الشرقي.

ـ استمرت الاشتباكات بين “هيئة تحرير الشام” و “كتيبة المهام الخاصة” التابعة لـ “جيش النصر – الجيش الحر”، بقيادة المدعو منير رعدون، الملقب “أبو دباك”، في منطقة قلعة المضيق في ريف حماه الشمالي الغربي، بعد أن شنّت “الهيئة” هجوماً عنيفاً على مقرّات تابعة لـ “جيش النصر” على خلفية اتهامات وُجّهت لـ “أبو دباك” بتهريب حبوب مخدرة، كما اعتقلت “الهيئة” في الأيام الماضية عدداً من الأشخاص في قلعة المضيق وسلقين يتبعون لـ “أبو دباك”.

ومن جهته، أعلن “جيش النصر”، في بيانٍ له، فصل مسؤول “كتيبة المهام الخاصة” الملقب “أبو دباك”، وتجريده من كافة صلاحياته لمخالفته التعليمات الصادرة عن “القيادة العامة”.

هذا وتمكنت “هيئة تحرير الشام” من أسرِ مسلحين اثنين تابعين لـ “جيش النصر” خلال الاشتباكات في منطقة قلعة المضيق.

حمص وريفها:

ـ أحبط الجيش السوري هجوماً عنيفاً للمجموعات المسلحة، على محور قرية مريمين في ريف حمص الشمالي الغربي، مما تسبّب بمقتل مسلحٍ وإصابة عددٍ آخر، وتزامن الهجوم مع استهدافِ المجموعات المسلحة، منازلَ القرية بالقذائف الصاروخية، ما تسبّب بأضرارٍ مادية بالممتلكات العامة والخاصة، وذلك في خرقٍ لاتفاق منطقة تخفيف التوتر.

ـ استهدفت المجموعات المسلحة قرية عين الدنانير بريف حمص الشمالي الشرقي، بعدة قذائف صاروخية.

دمشق وريفها:

ـ قام الهلال الأحمر السوري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بنقل حالات إنسانية من الغوطة الشرقية إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج.

درعا وريفها:

ـ اندلعت اشتباكاتٌ عنيفة بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع قصفِ “الجيش الحر” مواقع المجموعات المرتبطة بالتنظيم في المنطقة.

ـ حشدت المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش مسلحيها واستقدمت المزيد من التعزيزات العسكرية على 3 محاور رئيسية في بلدتي “عدوان وتسيل” وقرب “تل عشترة” في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع تحصين “الجيش الحر” نقاط انتشاره في الريف الغربي، تحسّباً لأيّ هجوم مباغت من قبل المجموعات المرتبطة بالتنظيم عليه.

دير الزور وريفها:

– قُتلَ أحد مُسلحي “قسد” إثر تعرّضه لرصاصِ القنص من قِبل مسلحي داعش في قرية “حاوي حمام” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

حلب وريفها:

ـ قُتل عددٌ من مسلحي “قسد”، وأُسر 4 آخرون، إثر عملية تسللٍ لمسلحي “الجيش الحر” المنضوي في “درع الفرات” على مواقع “قسد” عند أطراف مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

– انفجرت عبوةٌ ناسفة زرعها مجهولون بسيارة أحد مسلحي “فرقة السلطان مراد – الجيش الحر”، في بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابته.

ادلب وريفها:

ـ أسقطت اللجان الشعبية في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي، طائرة استطلاع صغيرة تابعة لمسلحي “جبهة النصرة” كانت تقوم بعملية استطلاع في سماء البلدتين، تجدر الإشارة الى أنَّ طائرة استطلاع صغيرة قامت منذ ٣ أيام برمي قنابل على أحياء المدنيين في بلدة الفوعة.

ـ أُصيب أحد مسلحي “هيئة تحرير الشام” جراء انفجار عبوةٍ ناسفة بسيارة تابعةٍ لـ “الهيئة” في بلدة النيرب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ تحدثت تنسيقيات المسلحين عن قيام مجموعةٍ تابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، بمداهمة حمام السوق القديم داخل مدينة أريحا في ريف ادلب الجنوبي، وتكسير كافة الأراكيل وإحراق كميات الدخان الموجودة داخل الحمام.

وسادت حالة من الاستياء والتذمر في ريف إدلب على خلفية قيام “الهيئة” بحملة مداهمات لمحالٍ تجارية وبسطات ومنشآت بقصد مصادرة الدخان والأراكيل وإتلافها.

ـ تعرّض مسؤول “سرية أسود الشام” التابعة لـ “جيش الأحرار”، المدعو عمار الريم، الملقب “أبو ياسر”، لمحاولة اغتيال على أيدي مجهولين شمال مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلوماتٍ عن حالته.

ـ أُصيب مسلحان اثنان من “هيئة تحرير الشام”، إثر إطلاق النار عليهما من قِبل مسلحين مجهولين على طريق “القنية – الحمامة” جنوب بلدة دركوش في ريف إدلب الغربي.

المصدر: الاعلام الحربي