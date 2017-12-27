زار أمين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان قبل ظهر اليوم وزير البيئة طارق الخطيب وبحث معه في الشؤون البيئية المتعلقة بمنطقة المتن ، كما إطلع منه على ما آلت اليه اجتماعات اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري حول موضوع النفايات والمبادىء العامة التي طرحتها وزارة البيئة لادارة النفايات الصلبة.

وبعد اللقاء إكتفى النائب كنعان بالقول :” سبق لي أن طالبت الحكومة بالتريث بموضوع توسيع المطامر ، وشددت على مناقشة البدائل المطروحة ووضع آلية تنفيذ سريعة لانشاء المعامل بالتعاون مع البلديات المعنية.

اضاف :” أطلعت معالي وزير البيئة على نتائج اتصالاتي بعدد من البلديات وعرضت معه تصور الوزارة لتنفيذ خطتها والتي ترتكز على اللامركزية الادارية وإعطاء دور للبلديات لاسيما بعد تجربة بعض البلديات بإنشاء معامل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.وما يهمني أن أشدد عليه هو أن ساحل المتن دفع فاتورة غالية نتيجة التلوث وبات أبناؤه وسكانه بأمس الحاجة لرفع الضرر البيئي والصحي عن كاهلهم “.

المصدر: الوكالة الوطنية