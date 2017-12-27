Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 27 2017 - 13:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية: لن نرضى بتجويع اليمنيين وننتظر التوجيهات لاستخدام صاروخ مندب 1
اللواء عبد الرزاق المؤيد: نحن نسيطر بشكل كامل على الشريط الساحلي في البحر الأحمر والتأمين موجود
مصادر يمنية: تدمير مدرعة محملة بالموالين للعدوان بعبوة ناسفة غرب جبل ريشان بجبهة موزع في تعز
الخارجية الإيرانية: صمت المجتمع العالمي تجاه الهجمات الجنونية على المدنيين في اليمن يدعو للأسف والاستغراب
مصدر رئاسي فرنسي: الرئيس الفرنسي تحدث مع الملك السعودي قبل أيام وحثه على رفع الحصار عن اليمن
مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس وفي بلدة حلحول شمال الخليل
قوات العدو تعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم
الإمام السيد علي الخامنئي: عدونا الأساسي أي النظام الأميركي هو من أفسد الحكومات وأكثرها ظلما
الإمام الخامنئي: الأميركيون يدعمون "داعش" والعائلة السعودية الظالمة في جرائمها ضد اليمن والصهاينة ضد الفلسطينيين
الشرطة الروسية: مقتل شخص خلال اطلاق نار واحتجاز رهائن في مصنع جنوب شرق موسكو
الشرطة الروسية: عملية الاحتجاز جاءت على خلفية نزاع حول ممتلكات والشرطة تتعامل مع الحادث
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الجزء الرئيسي من المعركة ضد "داعش" انتهى
لافروف: "جبهة النصرة" تحصل من الخارج على مساعدات لمحاربة الجيش السوري
الأركان الروسية: هدفنا العسكري عام 2018 في سوريا هو القضاء على "جبهة النصرة"
الأركان الروسية: المهمة الثانية هي الإنتقال من الحل العسكري لهذه القضية إلى المسار السياسي
الأركان الروسية: مقاتلة أميركية من طراز أف 22 استفزت طائراتنا شرقي الفرات في 13 من الشهر الحالي
الجيش السوري يحبط هجوما عنيفا للمسلحين على محور قرية مريمين بريف حمص الشمالي الغربي
التلفزيون السوري: إستهداف مدينة سلحب بريف حماة بقذائف صاروخية مصدرها الجماعات المسلحة
الإخبارية السورية: تسوية أوضاع أكثر من 100 شخص قدموا من ريف دير الزور الشرقي والجنوبي إلى حلب
وزير الحرب الصهيوني الأسبق موشيه يعالون يعترف باغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير في تونس عام 1988
الهلال الاحمر السوري ينقل حالات إنسانية من غوطة دمشق الشرقية الى مشافي دمشق
صحيفة تركية: أنقرة حالت دون حدوث انقلاب سياسي على أمير قطر عند اندلاع الأزمة مع بعض الدول الخليجية ومصر
وزيرا الخارجية الأميركي والروسي يتفقان هاتفيا على الحاجة إلى بدء مفاوضات عاجلة حول كوريا الشمالية
وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات على مسؤولين كوريين شماليين 2 لصلتهما ببرنامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية
ساحل العاج: السجن 20 عاما لوزير سابق أدين بالتواطؤ في مقتل 18 شخصا بينهم جنود من الأمم المتحدة عام 2012
الفيليبين: 38 شخصا قتلوا في حريق المركز التجاري يوم السبت في دافاو جنوب البلاد
حلب: تسوية أوضاع أكثر من 100 شخص قادمين من الريف الشرقي والجنوبي لدير الزور (سانا)
منذ 15 mins
27 December، 2017
ذات صلة
الجربا: الحضور الأممي والاقليمي سيؤدي لإنجاح مؤتمر سوتشي
النائب كنعان إطلع من وزير البيئة على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية حول النفايات
لماذا نأكل الدجاج؟ فوائد غريبة لـ”الوجبة المفضلة”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..