مددت محكمة في رانغون الاربعاء ولاسبوعين توقيف صحافيين بورميين اعتقلا بينما كانا يحققان في حملة الجيش ضد الروهينغا بموجب “قانون اسرار الدولة” الذي ينص على عقوبة قد تصل الى السجن 14 عاما.

وكان وا لون (31 عاما) وكيواي سوي او (27 عاما) يغطيان لوكالة الانباء رويترز حملة الجيش في ولاية راخين (غرب). وقد اوقفا في ضاحية للعاصمة الاقتصادية رانغون في 12 كانون الاول/ديسمبر.

ولم توجه اليهما اي تهمة بعد. لكنهما يواجهان اجراءات قضائية بموجب “قانون الاسرار الرسمية” المتشدد الذي يعود الى فترة الاستعمار وهما متهمان من قبل الشرطة البورمية بحيازة وثائق متعلقة بعمليات قوات الامن في ولاية راخين بغرب البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية