أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف أن مقاتلة أمريكية من طراز F-22 استفزت طائرات حربية روسية في أجواء سوريا في 13 ديسمبر.

وقال غيراسيموف في حديث لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا”، إن هناك منطقة واقعة شرقي الفرات يمكن فيها استخدام طائرات روسية وكذلك طائرات تابعة للتحالف الدولي بشرط إنذار الجانب الآخر، إلا أن مقاتلة أمريكية من نوع “إف-22” خرجت في الـ 13 من ديسمبر من الجزء الشرقي واقتربت بشكل خطر جدا من طائرتين روسيتين من طراز “سو-25” كانتا تقومان بتنفيذ مهماتهما غربي الفرات، ثم عادت “إف-22” مرة أخرى واقتربت بشكل خطر من مقاتلة روسية من نوع “سو-35”.

ووصف المسؤول العسكري الروسي هذه المناورات للطائرة الحربية الأمريكية بأنها كانت “لعبة خطرة”.

المصدر: وكالات