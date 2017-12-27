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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 27 2017 - 02:35
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أكثر من 120 بين شهيد وجريح في حصيلة غير نهائية لثلاث جرائم للعدوان السعودي الامريكي بمحافظتي تعز والحديدة
أكثر من 100 شهيد وجريح في حصيلة غير نهائية لغارات العدوان على سوق في محافظة تعز اليمنية
العدوان السعودي - الاميركي يرتكب مجزرة في محافظة الحديدة اليمنية راح ضحيتها 14 شهيداً
طائرات العدوان تنفذ أكثر من 30 غارة على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة خلال أقل من 24 ساعة
رابطة علماء اليمن: الجرائم الوحشية تعبر عن الحضيض الاسفل الذي وصل اليه العدوان
رابطة علماء اليمن: استمرار الجرائم يحتم على كل فرد القيام بدوره في جهاد أعداء الله والانسانية
علماء اليمن: استمرار العدوان يحتّم على الشعب اليمني الدفاع عن ارضه دون انتظار ما يسمى المجتمع الدولي
احزاب اللقاء المشترك تدين سلسلة الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي الامريكي خلال الساعات الماضية
مصادر يمنية: مقتل وإصابة عدد من الموالين للعدوان في عملية نوعية على مواقعهم في الطلعة بنجران
مراسل المنار: الاحتلال الصهيوني يحكم على الاسيرة "إستبرق التميمي" بالسجن لمدة عامين
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الامريكي الوضع في سوريا ووحدة اراضيها ومؤتمر سوتشي
الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون عملياتهم بريف حماه ويسيطرون على تلّة "راس العين" بعد مواجهات مع مسلحي "النصرة"
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على كتيبة الدفاع الجوي المهجورة وتل الأسود بريف حماه الشمالي الشرقي
المجلس الفدرالي الروسي يصادق على اتفاقية توسعة ميناء طرطوس العسكري
البحرين: إرتفاع عدد المدنيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 18 بعد حكم المحكمة العسكرية على 6 جدد
محكمة مصريّة تصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات على سيّدة بريطانية بعد ادانتها بمحاولة تهريب حبوب ترامادول الى مصر
مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية في لندن: الهند ستصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018
خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ 255 شخصا كانوا يحاولون الوصول الى ايطاليا عبر البحر في ثلاثة مراكب
السودان يخفض السعر الرسمي لصرف الجنيه إلى 18 جنيها مقابل الدولار
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية: المهمة الرئيسية في سوريا لعام 2018 هي تدمير مسلحي “جبهة النصرة” (سبوتنيك)
منذ 3 ساعة
26 December، 2017
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الأركان الروسية: مقاتلة أمريكية من طراز F-22 استفزت مقاتلاتنا في سماء سوريا
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