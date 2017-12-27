أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن كشف وتدمير 10 مخابئ للإرهابيين شرق العاصمة الجزائرية .

وجاء في بيان من الوزارة، أن العملية مكنت من إيقاف ثلاثة عناصر يدعمون الجماعات المسلحة على مستوى منطقتي ” خنشلة ” و” باتنة ” شرق الجزائر .

وكشف المصدر أن العملية تم القيام بها بناء على معلومات استخباراتية قامت بها الأجهزة الأمنية في المنطقة، موضحا أنها تقوم بتحريات بعد ورود معلومات عن تحركات لمجموعة مسلحة في المنطقة .

كما استرجعت قوات الجيش الجزائرية قطعتي سلاح من نوع كلاشينكوف وكمية معتبرة من الذخيرة الحية .

وتأتي هذه العملية في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في الجزائر وتضييق الخناق على المجموعات المسلحة في عدد من مناطق الجزائر .

المصدر: سبوتنيك