أقام معهد الدراسات الدولية ندوة سياسية وفكرية حول فلسطين تحت عنوان ” القدس مفتاح النصر الموعود ” في قاعة أبو خليل في فندق ومطعم الساحة ( بيروت ) حاضر في الندوة كل من المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي ، والمستشار الثقافي للسفارة الايرانية في بيروت الدكتور محمد مهدي شريعتمدار . تمحور موضوع الندوة بأهمية الالتفاف وتوحيد المواقف والاجماع على القضية المركزية ، والبوصلة الاساس فلسطين وعاصمتها القدس ، الى توحيد صفوف الامة مقابل المشاريع الاستعمارية ، والمؤمرات الخبيثة ، والعمل لدعم كل الفرص المتاحة لدعم القضايا المستحقة ، والتمسك بالثوابت ، وحق العودة .. هذا وتخلل الندوة عدة مداخلات من الحضور ، كما قام بإدارة الندوة الاستاذ حسن شقير.

المصدر: انترنت