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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 26 2017 - 13:52
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 4 إصابات بالرصاص الحي في مخيم العروب وبلدة سعير في الخليل وقوات العدو تعتقل أحد المصابين
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات العدو في مخيم الفوار قرب الخليل
قوات العدو تعتقل أكثر من عشرين مواطناً غالبيتهم من مخيم عايدة في بيت لحم وبلدة سلوان قرب المسجد الأقصى
الشبان الفلسطينيون يلقون زجاجات حارقة على آليات العدو في بلدة عين قينيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة
مراسل المنار: توغل 6 جرافات عسكرية للاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة
نادي الأسير الفلسطيني: 610 فلسطينيين اعتقلوا منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: قرار ترامب هو جزء من المؤامرة التي تسمى بصفقة القرن وتسعى لتغيير المنطقة
هنية: الإدارة الأميركية عرضت على السلطة الفلسطينية عاصمة في "أبو ديس" وتسعى إلى تقسيم الضفة الغربية لـ3 مناطق
هنية: نحن مطالبون بموقف واضح قطعي لا يسمح مطلقاً بأي اختراق سياسي في موضوع القدس أو قضيتنا الفلسطينية
قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار: إذا سقطت القدس فلن تبقى هناك قضية فلسطينية
السنوار: فصائل المقاومة في غزة تعد العدة للدفاع عن القدس وتحريرها وتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة
اليمن: أكثر من 50 شهيداً وجريحاً إثر غارات لطائرات العدوان السعودي الأميركي على سوق شعبي في التعزية بتعز
الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام: مجزرة تعز اليوم وما سبقها دليل على الفشل الكبير للنظام السعودي ومن يقف خلفه
عبد السلام: هناك استهتار كبير بالدم اليمني والنظام السعودي اشترى مواقف الأمم المتحدة بالمال
عبد السلام: صاروخ قصر اليمامة أكّد معادلة الردع لمواجهة الجرائم وتصعيد العدوان لا يمكن أن نستقبله إلا برفد الجبهات
عبد السلام: الشعب اليمني يزداد قناعة بأنّ التنكيل بالأعداء في الجبهات أفضل من الموت تحت ركام البيوت
الجيش السوري يوقف عملياته العسكرية على محور مغر المير- بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي بعد استسلام جبهة النصرة
المسلحون في ريف دمشق الجنوبي الغربي رضخوا للدخول في مفاوضات لنقلهم من المنطقة بعد إحكام الطوق عليهم
الجهات المختصة تعمل على ترتيب اتفاق يقضي بنقل المسلّحين من ريف دمشق الجنوبي الغربي إلى إدلب ودرعا في الأيام المقبلة
مجلس الاتحاد الروسي يصوت لصالح قرار توسيع القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس السورية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: بدأنا بتشكيل مجموعة قوات دائمة في قاعدتي طرطوس وحميميم في سوريا
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف: الحوار الوطني السوري في سوتشي يجب أن يعقد تحت قيادة ورئاسة الأمم المتحدة
البحرين: تظاهرات في مختلف المناطق احتجاجاً على أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بحق 6 مدنيين
إعتصام لمياومي كهرباء لبنان أمام شركة دباس للمطالبة بدفع رواتبهم
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من أمام شركة دباس: الأمور يجب أن توضع موضع التنفيذ لحل قضية المياومين
رئيس إقليم كردستان يوسف محمد يعلن استقالته رسمياً احتجاجاً على تشبث حكومته بالسلطة واستخدامها القوة مع المتظاهرين
مصر: تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 15 مداناً بقتل جنود في سيناء
تونس تشكّل خلية متابعة في مقر قنصليتها في دبي لبحث تطورات منع التونسيات من السفر إلى الإمارات وتداعيات القرار
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يصل اليوم إلى تونس في زيارة رسمية تتخللها لقاءات مع مسؤولي البلاد وتوقيع اتفاقات ثنائية
صحيفة كورية جنوبية: كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء
اليمن: أكثر من 50 شهيداً وجريحاً إثر غارات لطائرات العدوان على سوق شعبي في التعزية بتعز
منذ 1 ساعة
26 December، 2017
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