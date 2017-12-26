لاتزال تقنية الساعات الذكية بطيئة التطور في الأسواق الإلكترونية، ووفقا لموقع “بزنس إنسايدر”، هذا الأمر سيزداد سوءا في المستقبل.

ورغم ما شهده عام 2017 من عدد كبير من الساعات الذكية الجديدة المطروحة في الأسواق، إلا أن مؤشر مبيعات التكنولوجيا “التي يتم ارتداؤها” في هبوط مستمر، حسب ما أشار تقرير لشركة بحوث الأسواق “إي ماركيتر”.

لاتزال تقنية الساعات الذكية بطيئة التطور في الأسواق الإلكترونية، ووفقا لموقع “بزنس إنسايدر”، هذا الأمر سيزداد سوءا في المستقبل.

ورغم ما شهده عام 2017 من عدد كبير من الساعات الذكية الجديدة المطروحة في الأسواق، إلا أن مؤشر مبيعات التكنولوجيا “التي يتم ارتداؤها” في هبوط مستمر، حسب ما أشار تقرير لشركة بحوث الأسواق “إي ماركيتر”.

المصدر: سكاي نيوز