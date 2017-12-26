أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، بعد لقائه رئيس معهد الدراسات الشرقية في الاكاديمية الروسية للعلوم فيتالي نعومكين في موسكو، في حضورالأمين المساعد في الهيئة القيادية الدكتور يوسف الطبش”أهمية انعقاد مؤتمر الحوار والسلام في سوتشي وحضور مختلف المكونات من أهلنا السوريين ليكون هذا المؤتمر فاتحة الحل السياسي في الجمهورية العربية السورية”.

وأوضح العميد حمدان في تصريح “ان وجهات النظر، كانت متطابقة، وتم التأكيد على أهمية انعقاد مؤتمر سوتشي، وان قضية القدس اكتسبت على المستوى العالمي رمزية وجوب إحقاق الحق لاهلنا الفلسطينيين ورفض التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تعرض منطقة الشرق الاوسط لأزمات لا يعرف مداها في المستقبل”.

ولفت حمدان الى “الحرص الدائم من قبل الاتحاد الروسي على السلام والامن والاستقرار في لبنان والحوار الايجابي بين جميع الاطراف السياسية اللبنانية ودعم المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية كافة لإداء دورهم الفعال في حماية المواطنين اللبنانيين من أي اخطار محتملة تهدد سيادة ووحدة الجمهورية اللبنانية”.

كما لبى العميد حمدان دعوة رئيس الهيئة الإدارية للبيت اللبناني في موسكو المهندس فرحات الجمل في جامعة “بياترس لومومبا” للصداقة العالمية، وكانت مناسبة تداول فيها العميد حمدان مع عدد من أبناء الجالية اللبنانية والعربية المستجدات على الساحة العربية والمحلية اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام