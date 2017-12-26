أقامت منظمة جوستيسيا الحقوقية بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور جلسة نقاش حول ورقة عن “سبل تفعيل إنفاذ قرارات مجلس شورى الدولة في لبنان” مع نماذج أمثلة عن امتناع الوزارات والإدارات عن تنفيذ الأحكام، بمشاركة وزير العدل سليم جريصاتي، نقيب المحامين في بيروت اندريه شدياق، المدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، وعمداء جامعات وعدد من القضاة ورجال القانون ومحافظين ورؤساء بلديات وضباط متقاعدين.

بعد الكلمة الإفتتاحية لكل من رئيس منظمة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص ومديرة مشروع مؤسسة “كونراد اديناور” الدكتورة آنيا شلر شلتر، ألقى الوزير جريصاتي كلمة تحدث فيها عن خصوصية القانون الإداري ومبدأ فصل السلطات، مذكرا بأن “القضاء هو سلطة مستقلة”، وقدم عددا من الحلول للإشكالية المطروحة.

كذلك تحدث الوزير السابق خالد قباني والقاضية النويري وعدد من المشاركين، ومن المنتظر أن تستكمل حلقات البرنامج مطلع السنة لغاية الدفع بإتجاه ضمان تنفيذ القرارات القضائية، على أن تصدر أعمال البرنامج والحلول المقدمة في كتاب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام