أٌصيب ثلاثة شبّان فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اكدت وزارة الصحة الفلسطينية. وفي بيان لها أوضحت الوزارة أن هناك “إصابتين وصلتا إلى مستشفى الخليل الحكومي من مخيم العروب، وثالثة وصلت إلى المستشفى الأهلي في بلدة سعير”، مشيرة إلى أن “الإصابات في الأطراف السفلية وحالتها متوسطة”.

هذا وكانت قد اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود العدو خلال الساعات الماضية في مناطق مختلفة جنوب الضفة الغربية المحتلة، في استمرار للتحركات الرافضة لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

المصدر: AFP