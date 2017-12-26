هنأ رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان اللبنانيين عموماً وأبناء الطوائف المسيحية خصوصاً بحلول عيد الميلاد المجيد، معرباً عن أمله بأن تكون هذه المناسبة المباركة، محطة جديدة للخشوع لمن أجل تكريس قيم العدالة والإنسانية التي دعا اليها السيد المسيح، من أجل تعزيز روح المحبة والتسامح والغفران، فتتجسد حقيقة الميلاد بمزيد من الوحدة الوطنية بين اللبنانيين على إختلاف إنتماءاتهم المذهبية والسياسية، ونبذ كل ما يفرقهم والإلتقاء حول مصلحة الوطن والإنتصار لها من أجل أن نحفظ لبنان لأبنائنا وللأجيال القادمة.

كما أشار ذبيان أنه وفي ذكرى عيد الميلاد المجيد ننظر بعين الفخر والإعتزاز الى مهد السيد المسيح في فلسطين، من حيث إنطلق رسول الإنسانية والمحبة مبشراً بسطوع نور الحق، حيث نرى أبنائها ينتفضون من أجل تراب فلسطين المقدس وزيتون السلام، فيدفعون دمائهم من أجل أن تبقى فلسطين أرض الكنيسة والمسجد.

وامل ذبيان بأن يحل عيد الميلاد في العام القادم ونرى القدس وكل فلسطين تتنشق عطر الحرية التي تحققها سواعد أبناء فلسطين وكل الأحرار والمقاومين في العالم، الذين وقفوا ليعلنوا أن القدس لن تكون الا عاصمة فلسطين الأبدية، عاصمة السلام والمحبة التي دعا اليها السيد المسيح.

المصدر: موقع المنار