توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الاربعاء غائماً جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خاصّةً في جنوب البلاد ممّا يؤدّي لظهور طبقات خفيفة من الغبار.

– الحالة العامة: طقس مستقرّ يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة.

– الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خاصّةً في جنوب البلاد ممّا يؤدّي لظهور طبقات خفيفة من الغبار.

– الخميس: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة وظهور طبقات خفيفة من الغبار.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل تتراوح ما بين 7 و 19 درجة، فوق الجبال ما بين 3 و 16 درجة، اما في الارز ما بين -1 و 10 درجات، وفي الداخل تتراوح درجات الحرارة ما بين 2 و 17 درجة.

– الرياح السطحية: شماليةغربية الى شمالية ، سرعتها بين ١٠ و ٣٥كلم/س .

– الانقشاع: جيد .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٧٥%.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج .

– حرارة سطح الماء: ٢١°م.

– الضغط الجوي: ٧٧٠ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية