أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، بمصرع طيار عماني وإصابة اثنين آخرين في حادثة ارتطام مروحية عسكرية عمانية بالأرض.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الدفاع العمانية (لم تذكر اسمه)، قوله: “ارتطمت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني من نوع “أن -أتش -90″، بالأرض أثناء قيامها بمهمة تدريبية معتادة مساء الاثنين، بقاعدة المصنعة الجوية” شمالي العاصمة مسقط.

وأضافت الوكالة: “الحادث أسفر عن وفاة الطيار هلال بن طالب بن محمد الهاشمي وإصابة مساعديه بإصابات طفيفة”.

ولم تتطرق الوكالة إلى ذكر المزيد من التفاصيل عن الحادث أو أسبابه.

المصدر: وكالات